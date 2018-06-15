Ronaldo'nun hapis cezası, 16,5 milyon Pound para cezasına çevrildi!

Real Madrid'de top koşturan Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçu nedeniyle 2 yıl hapis cezası verildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Portekizli yıldıza verilen ceza para cezasına çevrildi.

16,5 milyon Pound ödeyecek

FutbolArena'da yer alan habere göre; İspanyol hükümeti tarafından vergi kaçırdığı belirlenen Cristiano Ronaldo'nun bir süredir devam eden davası sonuçlandı. Ronaldo'nun vergi kaçırdığı ispatlandı ve Portekizli yıldız da suçlamaları kabul etti.

Ronaldo ile İspanyol devlet kurumları arasında yapılan anlaşmada 2 yıllık hapis cezası 16,5 milyon pound para cezasına çevrildi.

Cristiano Ronaldo'ya eski kulübü Manchester United başta olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifleri geldiği ve Real Madrid'den de ayrılabileceği konuşuluyor.