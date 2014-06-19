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Spor

'Ronaldo'nun futbol hayatı bitebilir'

Dünya Kupası'nda sol dizindeki sakatlığı nükseden Ronaldo'nun diğer maçlarda oynaması halinde futbol hayatının bitebileceği öne sürüldü

19 Haziran 2014 22:29

FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oynamaya devam etmesi halinde futbol hayatının tehlikeye gireceği iddia edildi.

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlerde, antrenmanlarda sol dizindeki sakatlığı nükseden ve tedavisine devam edilen Ronaldo ile Portekiz'in sağlık ekibinin özel bir görüşme yaptığı ve yıldız oyuncuya turnuvanın diğer maçlarında oynamaması gerektiği öne sürüldü.

İddialara göre kendi doktoru tarafından da kontrol altına alınan Portekizli yıldıza, turnuvaya devam etmesi halinde profesyonel futbol hayatını riske atacağı ve bir daha futbol oynayamayacağı uyarısı yapıldı.

Durumun ciddiyetine rağmen Dünya Kupası'na devam etmek isteyen 29 yaşındaki oyuncunun, kendisini iyi hissettiği ve 22 Haziran Pazar günü Portekiz'in ABD ile yapacağı karşılaşmaya çıkmak istediği ifade edildi.

G Grubu'nda yer alan Portekiz, ilk maçında Almanya'ya 4-0 yenilmiş ve 90 dakika sahada kalan Ronaldo, etkisiz bir performans sergilemişti.

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