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Spor

Ronaldo'nun çocukluk lakabı 'Ağlak Bebek'

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo 4 yerel lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı

28 Mart 2017 19:44

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çocukluk lakabı ortaya çıktı. Portekizli amatör takım CF Andorinha'dan arkadaşı Ricardo Santos'un anlatımına göre Ronaldo öfke nöbetleri geçirdiği için "ağlak bebek" lakabıyla anılıyor.

Sputnik'in haberine göre Reuters'e anlatan Santos, Ronaldo için "Ağlak bebek, evet, çünkü Ronaldo bugün olduğu gibi o zaman da kazanmayı seviyordu" dedi.

Santos "Kaybettiği zaman ve diğer çocuklar ona pas atmadığı zaman ağlardı" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun kazanma hırsı onun Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid'deki kariyeri boyunca 4 yerel lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının en büyük nedenlerinden biri.

Şampiyonlar Ligi'nin en fazla gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu geçen yıl kaptanı olduğu Portekiz Milli Takımı ile finalde Fransa'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

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