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Spor

RONALDO'NUN BODRUM TATİLİ BİTTİ BODRUM (A.A)

25 Haziran 2011 15:09

-RONALDO'NUN BODRUM TATİLİ BİTTİ BODRUM (A.A) - 25.06.2011 - Portekiz Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinden ayrıldı. Bodrum'a 19 Haziran'da gelen Ronaldo, tatilini tamamladı. Bodrum'un koylarını gezen ve bol bol tenis oynayan yıldız futbolcu, beraberindekilerle Milas-Bodrum havalimanına geldi.  Spor kıyafetler giyen ve rahat tavırlar sergileyen Ronaldo, Demirören Grubuna ait özel uçağa bindi. Ronaldo, uçağa binişinden önce koruma görevlileri ve bazı havaalanı personeline sarılarak vedalaştı.  Ronaldo'nun, Portekiz'e hareket ettiği bildirildi. 

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