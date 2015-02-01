Ronaldo'nun beslenme uzmanı anlattı: 'Futbolun terminatörü' maçlara nasıl hazırlanıyor?

Tek sezonda 40 golle İspanyol lig rekoru kıran Ronaldo bir atletin uzun bacaklarına ve basketbolcunun kuvvetli kalçalarına sahip. Ronaldo’nun zıplama kabiliyeti ölçüldüğünde de çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor: Maçlardaki gibi kolları serbest şekilde zıpladığında ortalama bir NBA basketbolcusundan daha fazla, tam 78 santim yükselebiliyor.

Nasıl oluyor? Bu soruların cevabını Ronaldo’nun beslenme uzmanı John Heiss veriyor.

Hürriyet’ten Savaş Özbey’e konuşan John Heiss’in mülakatı şöyle:

Herkesin bildiğinin aksine sporcular için yağ alımı da çok önemli. Burada en önemli olan sağlıklı yağları tüketmek. Sadece fındık, balık ve yumurtadan sağlıklı yağları alıyor.

Her maçta neredeyse 10 kilometre koşuyor. Fakat bunun çok azı düz bir çizgi üzerinde. Çok kısa sürede hızlanması, yavaşlaması ve yön değiştirebilmesi en büyük avantajı. Hızını ölçmek için önce düz, ardından zikzaklı 25 metrelik bir parkurda İspanyol sürat koşucusu Angel David Rodriguez’le yarıştı. Rodriguez düz parkuru 3.31 saniyede, Ronaldo 3.61 saniyede tamamladı.

Zikzak parkurdaysa Ronaldo 100 metre şampiyonu atleti geçti; Rodriguez 6.86 saniyede parkuru tamamlarken Ronaldo bitiş noktasına 6.35 saniyede geldi.

Nasıl oluyor? Bir atletin güçlü bacaklarına sahip olmasına rağmen çok farklı bir tarz kullanıyor. Yüksek performans için çok miktarda karbonhidrat tüketiyor. Bütün gün TV seyreden bir kişi tabii ki bu miktarda karbonhidrat tüketmemeli.

Mekânsal farkındalığını anlamak için Ronaldo’ya maç sırasında nereye baktığını gösteren bir alet monte edildi. Beş saniyelik oyun boyunca gözlerinin çoğunlukla topta olduğu belirlendi. Fakat bununla beraber etrafa da çok dikkat ediyor. Rakibinin ayağına bakıyor, vücudundan mümkün olduğunca fazla bilgi alıyor, rakibin ötesindeki alanları hesaplıyor. 8 saniyede tam 30 ayrı harekette bulunuyor. Rakibini geçmek istediğinde, açılarından ve kalça hareketlerinden ne tarafa yöneleceğini öngörüyor. Bu sayede rakibinin hep bir adım önünde. Öyle ki, karşısındaki tam topa vuracağı sırada etraf karartıldığında bile gelen topu karşılayabiliyor. Bilinçaltı 500 milisaniyede karşıdakinin vücut dilini yorumlayıp topun hangi yöne hangi hızla gideceğini hesaplıyor.

Nasıl oluyor? Bunun sebebi güne asai meyve ağırlıklı bir kahvaltıyla başlaması. Ardından bir shaker dolusu içecekle protein ihtiyacını karşılıyor. Bu içecekte günlük olarak alınması önerilen B vitaminleri, C vitamini, kalsiyum ve demir dâhil 23 farklı vitamin ve mineral var.

Frikiklerinin gol olma oranı, ortalama bir futbolcununkinin üç kat üzerinde. Vuruş tarzıyla top önce yükselip ardından aşağı iniyor. Topun merkezinin yanına, ayağının içini kullanarak vuruyor. İç ve dış merkezindeki denge sayesinde top düşük bir basınçla yön değiştiriyor. Bu da kalecinin topun nereye geleceğini anlamasını engelliyor. Düz bir vuruş yaptığında da verdiği kuvvetle top dönmüyor, sadece rüzgârın etkisiyle yön değiştiriyor. Kuvvetini ölçmek için önüne altı cam vitrin konduğunda, tek seferde üç sıra camı indirebiliyor. Topun hızı saatte 128 kilometreye kadar çıkıyor.

Nasıl oluyor? Çok disiplinli ve tüm beslenmesini sağlıklı yaşam üzerine inşa ediyor. Nasıl beslenmesi gerektiği konusunda ciddi analizler yaptık, beslenme haritasını çıkardık. Sporcu beslenmesinde önemli olan doğru zamanda doğru besini tüketmek. Protein, karbonhidrat ve yağlar... Ronaldo, performansını bu üç temel besini doğru miktarda tüketmesine borçlu.

Bu kadar yorucu antrenman, maç ve stresten sonra onu tekrar nasıl ‘sağlıklı bir erkek’ haline getiriyorsunuz?

- Oyun sonrası beslenmesi daha zayıf görünüyordu, bu nedenle maçta kaybettiği gücünü protein, karbonhidrat ağırlıklı beslenerek yerine koyması için çalıştık. Omega 3 ve multivitaminlerle takviye ettiğimiz karışımlarla maç sonrasında 20 gram karbonhidrat ve 25 gram protein almasını sağlıyoruz. Bunun kaslara onarıcı etkisi çok güçlü. İnek sütü Ronaldo’nun en sevdiği içecek. Protein barları da maç sonrası sevdiği atıştırmalık. Çikolatalı, fıstıklı ve limonlu barlarla kaybettiği enerjiyi yerine koyuyor. Ama bana sorarsanız onun özel performansını en çok ABD gibi tanınmadığı yerlere gidip, sıradan insanlar gibi vakit geçirmesi arttırıyor.