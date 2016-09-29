Ronaldo'nun 15 pounda aldığı özel jeti yere çakıldı

Real Madrid ile olan sözleşmesini önümüzdeki günlerde uzatmaya ve yüksek bir zam bekleye Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun özel jeti kaza yaptı. Barcelona'da El Prat Havalimanı'na inmeye çalışırken iniş takımları açılmayan uçak, yere çakıldı. Ronaldo'nun geçtiğimiz yıl 15 milyon pound ödeyerek aldığı jette ciddi maddi hasar meydana geldi. Acil durum ekibinin hemen olay yerine gelerek ilk müdahalede bulunduğu kaza sonrası havalimanında seferler pist temizlenene kadar durduruldu.

Takım arkadaşları ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçı nedeniyle Almanya'da bulunan Ronaldo'nun yer almadığı uçakta, pilot ve kabin görevlileri bulunuyordu. Kimsenin yara almadığı kazanın, yıldız futbolcu uçaktayken gerçekleşmemiş olmasının büyük şans olduğu belirtiliyor.