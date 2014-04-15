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Ronaldo'nun Zonguldak'ta üretilen boxerlarına 'müstehcenlik' sansürü

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendi adını taşıyan iç giyim ürünlerinin reklamına Türkiye'de belediyelerden izin çıkmadı

15 Nisan 2014 11:24

Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun iç giyim ürünlerinin dünya üretimini ve yurtiçi satışını gerçekleştiren Selga Tekstil, ilginç bir sansürle karşı karşıya kaldı. Ronaldo’nun kendi adını taşıyan iç çamaşırlı reklamlarına "müstehcen" gerekçesiyle Türkiye’de birçok belediye tarafından izin verilmedi.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Ronaldo’nun iç giyim ürünlerinin dünya üretimini ve yurtiçi satışını gerçekleştiren Selga Tekstil, billboard ve reklam panolarını kullanmak isteyince birçok belediye “Fotoğraflar müstehcen” diye onay vermedi.

 

Ronaldo'nun lisansı bizde

 

Cristiano Ronaldo’nun, Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Selga Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Uğurlu, “Ronaldo’nun iç giyim fotoğraflarını Türkiye’de kullanmak için lisansa sahibiz. Birçok reklamda da kullanabiliyoruz. Billboard ve reklam panolarında da yer almak istedik. Türkiye’deki bazı belediyeler buna izin vermiyor. Reklamı çok açık bulduklarını belirtiyorlar. Ancak, Türkiye’de de milyonlarca hayranı bulunan Ronaldo’nun iç giyim ürünlerine ilgi çak fazla” dedi.

 

Yüzde 65'ini üretiyor

 

Ronaldo’nun tüm dünyada satılan iç giyim ürünlerinin yüzde 65’ini Zonguldak’ta bulunan fabrikada ürettiklerini anlatan Aykut Uğurlu, şu bilgileri verdi: “Ronaldo’nun iç giyim ürünleri Avrupa başta olmak üzere 27 ülkede satışa çıktı. En çok İspanya’da satılan bu ürünler kısa sürede 4 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. İngiltere, Almanya ve İtalya da önemli bir pazar. Türkiye’de 46 noktada satışta. Ronaldo’nun ürünlerine Asya ülkelerinden de çok ciddi talep var. Üretim Türkiye dışında bir de Çin’de gerçekleşiyor.”

 

Erkek iç giyim pazarı büyüyor

 

TÜRKİYE’de son yıllarda erkek iç giyim ürünlerine büyük ilgi olduğunu söyleyen Aykut Uğurlu, “Yeni markalar ve ürünlerle erkek iç giyim pazarı da hızla büyüyor. Biz de yeni yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu.

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