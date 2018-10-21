Ronaldo'lu Juventus ilk puan kaybını yaşadı

İtalya ligi Serie A'ya 8 maçta 8 galibiyetle ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 maçta 2 galibiyetle başlayan İtalyan devi Juventus, Serie A 9. hafta karşılaşmasında Genoa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk defa puan kaybetti.

Maçta gol perdesini 18. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Portekizli yıldız takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de, yani 5 büyük ligde 400. golünü kaydetmiş oldu ve bunu başaran ilk futbolcu oldu. Genoa'nın golü ise 67. dakikada Daniel Bessa'dan geldi.

9 haftada sadece 2 puan kaybeden Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Siyah- beyazlılar ile en yakın takipçisi Napoli arasında 4 puan fark bulunuyor.