Ronaldo'dan veda sinyali



Üst üste yaşadığı sakatlıklar Brezilyalı ünlü golcü Ronaldo'yu futbolu bırakmanın eşiğine getirdi. Siena'dan gelen teklifi reddetiğini belirten Ronaldo, "Geleceğimi kestiremiyorum" dedi.







Brezilya Milli Takımı'nın forvet oyuncusu, Serie A takımlarından AC Milan'ın eski futbolcusu Ronaldo, sahalara veda sinyalleri verdi.



Art arda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ronaldo, Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, Serie A takımlarından AC Siena'dan gelen teklifi geri çevirdiğini belirterek, ''Kendilerine teşekkür ederim, ancak geleceğin neler getireceğini kestiremiyorum'' dedi.



Futbol hayatına devam edip etmeyeceğimi bile bilmediğini ifade eden Ronaldo, ''Hala bir karar verebilmiş de değilim. Acelem yok, öncelikli düşüncem, tedavimi tamamlamak. Yarın, öbür gün ne yapacağıma karar vereceğim'' diye konuştu.



AC Milan'da iken geçen yıl şubat ayında sol dizinden ameliyat olan Ronaldo, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



Hafta başında Fas ile yapılan hayır amaçlı maçta, 22 dakika oyunda kalabilen Ronaldo, 3 kez dünyanın en iyi oyuncusu seçilmişti.



32 yaşındaki futbolcu, 1993 tarihinde Cruzeiro'da başladığı futbol kariyerinde, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter ve Real Madrid kulüplerinde de forma giydi.

