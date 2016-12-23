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Spor

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara: Ünlü bir futbolcuyum ama kahraman sizlersiniz

Cristiano Ronaldo, Suriyeli çocuklara umudunuzu kaybetmeyin mesajı gönderdi

26 Aralık 2016 15:39

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için sosyal medya hesaplarından paylaştığı destek mesajı, yaklaşık 15 milyon kez görüntülendi ve 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Facebook'ta 10,5 milyon kez izlenen video için yaklaşık 750 bin beğeni, 150 bin paylaşım ve 30 bin yorum yapıldı.

Yıldız futbolcunun Instagram hesabında 4,1 milyon defa görüntülenen mesaj için yaklaşık 1,4 milyon beğeni ve 50 bin yorumda bulunuldu. Twitter'da ise yaklaşık 60 bin beğeni alan Ronaldo'nun paylaşımı, 50 bin kez retweet edildi.

 

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @savethechildren

Cristiano Ronaldo (@cristiano) tarafından paylaşılan bir video ()

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Cristiano RonaldoSuriyemülteci
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