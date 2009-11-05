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Spor

Ronaldo'dan Real Madrid'e kötü haber

94 milyon Euro'luk Ronaldo'nun sağ ayak bileğindeki sakatlığının tahmin edilenden çok daha uzun süreceği ortaya çıktı.

05 Kasım 2009 02:00

Real Madrid'in 94 milyon Euro gibi rekor bonservis bedeliyle Manchester United'tan transfer ettiği Portekizli Cristiano Ronaldo'nun sağ ayak bileğindeki sakatlığının tahmin edilenden çok daha uzun süreceği ortaya çıktı.

Real Madrid'in lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi dahil son 7 maçında sakatlığından dolayı oynamayan Ronaldo, tedavinin beklenen cevabı vermemesi üzerine Hollanda'ya gitti. Yaklaşık 1.5 yıl önce, Manchester United'ta iken ayak bileğinden kendisini ameliyat eden Hollandalı doktor Van Dijk tarafından kontrolden geçecek olan Ronaldo'nun en az bir ay daha sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor.

İspanyol basını, Ronaldo'nun tekrar ameliyat olma olasılığı bulunduğunu da belirtirken, ameliyat halinde Portekizli futbolcunun sahalara dönmesinin 3 ayı bulacağı söyleniyor.

Sezon başına 9.5 milyon Euro kazanan Ronaldo, Real Madrid'in son haftalarda aldığı yenilgiler sonrasında İspanyol basınınca “kurtarıcı” olarak gösteriliyordu.

5 Euro'luk biletler tükendi

İspanya Kral Kupası 4. tur rövanşında 10 Kasım'da oynanacak Real Madrid-Alcorcon maçının biletleri bitti. 3. Lig takımı olan Alcorcon'a karşı ilk maçı 4-0 kaybeden Real Madrid, rövanşta taraftar baskısı sağlamak için normalde 40-150 Euro arasında olan maç biletlerini 5-15 Euro'dan satışa sundu.

24 saat içinde maç biletleri tükenirken, 80 bin kişilik Santiago Bernabeu Stadı'nın tamamen dolu olacağı belirtildi.

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