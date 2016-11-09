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Spor

Ronaldo'dan ömürlük rekor imza!

Nike firması ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, yıllık 24 milyon Euro alacak

09 Kasım 2016 15:27

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Nike firmasıyla anlaşması, Michael Jordan gibi ömür boyu geçerli olacak. 

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in ardından sponsoru Nike'la da yeni bir anlaşma yaptı. Portekizli yıldızın bu sözleşmesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra diğer anlaşma geldi.

ntvspor'un haberine göre, Ronaldo, sponsoru spor giyim devlerinden Nike ile de anlaşmasını uzattı.

Ronaldo'nun iki yeni sözleşme karşılığı yıllık kazancı yaklaşık 50 milyon Euro olacak.

Nike firması da internet sitesinden yeni anlaşmayı doğruladı ve "Ronaldo ile başarılı işbirliğimiz gelecekte de devam edecek" açıklamasını yaptı.

Ronaldo, daha önce yıllık 7 milyon Euro aldığı Nike'tan bu kez senede 24 milyon Euro alacak.

 

Michael Jordan gibi ömür boyu geçerli olacak

 

2003'ten bu yana Ronaldo'nun sponsorluğunu yapan firma yeni anlaşmanın kaç yıl olduğunu açıklamazken; İspanyol medyası, Michael Jordan'da olduğu gibi Portekizli yıldızla anlaşmanın ömür boyu geçerli olacağını yazdı.

Ronaldo'nun Nike'ın dışında 16 sponsorluğu daha bulunuyor. 

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