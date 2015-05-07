T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo'dan Nepal'e 7 milyon Euro bağış

Ronaldo, daha önce de Gazze'deki çocuklar için 1,5 milyon Euro bağış yapmıştı

07 Mayıs 2015 15:37

Cristiano Ronaldo, Nisan ayı sonunda Nepal'de meydana gelen ve 7 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği 7.8 şiddetindeki deprem sonrası bir kez daha duyarlılığını gösterdi. Facebook sayfasından Nepal’de yaşananlara dikkat çeken Ronaldo, Save The Children (Çocukları kurtarın) Vakfı’na 7 milyon Euro bağışladı.

Çocukların kurtarılması için herkesin seferber olması gerektiğini savunan Portekizli, zor durumda kalanlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

 

Daha önce de Gazze'deki çocuklar için 1,5 milyon Euro bağış yapmıştı

 

Golcü futbolcu, daha önce Gazze’deki çocuklar için 1,5 milyon Euro bağışlamış, beyin hastalığına yakalanan hasta bir çocuk için 83 bin dolar vermişti.

ETİKETLER

nepaldepremronaldoyardım7 milyon eurofacebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24