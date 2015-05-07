Ronaldo'dan Nepal'e 7 milyon Euro bağış

Cristiano Ronaldo, Nisan ayı sonunda Nepal'de meydana gelen ve 7 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği 7.8 şiddetindeki deprem sonrası bir kez daha duyarlılığını gösterdi. Facebook sayfasından Nepal’de yaşananlara dikkat çeken Ronaldo, Save The Children (Çocukları kurtarın) Vakfı’na 7 milyon Euro bağışladı.

Çocukların kurtarılması için herkesin seferber olması gerektiğini savunan Portekizli, zor durumda kalanlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce de Gazze'deki çocuklar için 1,5 milyon Euro bağış yapmıştı

Golcü futbolcu, daha önce Gazze’deki çocuklar için 1,5 milyon Euro bağışlamış, beyin hastalığına yakalanan hasta bir çocuk için 83 bin dolar vermişti.