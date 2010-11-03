-RONALDO'DAN MESUT ÖZİL'E ÖVGÜ BERLİN (A.A) - 03.11.2010 - İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Mesut Özil ile birlikte oynamaktan zevk aldığını söyledi. Ronaldo, Alman ''Sportbild'' dergisinde yayınlanan röportajında, ''Takım arkadaşınız Mesut Özil de 'en iyi futbolcu' yarışmasında aday gösterildi. Size rakip olabilir mi'' şeklindeki bir soruya karşılık, bunu ümit ettiğini ve Mesut'un bir gün kazanabileceğini belirterek, ''Mesut. mükemmel bir oyuncu ve olağanüstü yetenekli. Real Madrid'de Mesut ile oynamaktan zevk alıyorum'' dedi. Mesut ve Alman Milli Takımının diğer oyuncusu Sami Khedira'nın Real Madrid'de başlangıçta bu kadar iyi oynayacağını önceden kimsenin düşünmediğini ifade eden Ronaldo, Mesut'un Dünya Şampiyonası'nda iyi oynadığını, ancak Khedira'yı hemen hemen hiç tanımadığını ve saha içinde ve dışında çok mükemmel çalıştığını kaydetti. ''İkisi de büyük oyuncular. Onlarla birlikte çok güçlü bir takımız'' diyen Ronaldo, ikilinin başarı istediğini, takıma iyi bir şekilde uyum sağladığını ve oyunları şekillendirdiklerini belirtti. Ronaldo, geçen sezona göre çok farklı bir takım olduklarını, disiplinlerinin arttığını ve kimsenin kendi kendine bir şeyler yapmadığını ifade ederek, takımın ön planda tutulduğunu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun önemli noktalarda değişiklik yaptığını, sezon sonunda şampiyonluğu kazanabilmeleri için tüm şartların birbirine çok iyi uyduğunu kaydetti. Vatandaşı Mourinho'ya da övgüler yağdıran Ronaldo, Mourinho'nun Portekiz'in en başarılı insanlarından biri ve Portekiz'in sembolü olduğunu belirterek, Portekizli'lerin Mourinho ve kariyeri ile gurur duyduğunu sözlerine ekledi.