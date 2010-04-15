Ronaldo'dan İspanyol basınına dava!

T24 -

İspanyol medyasında, Real Madrid'in 2-0 yenildiği Barcelona maçından bir gün önce Ronaldo'nun evinde sabah 5'e kadar süren bir parti verdiğini ve buna bazı futbolcuların da katıldığı iddia edilmesi, yıldız futbolcuyu sinirlendirdi. Ronaldo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların "tolerans gösterilemez boyutta, profesyonelliğine ve onuruna saldırı olduğunu" ifade etti."Tamamen asılsız, hiçbir gerçeğe dayanmayan suçlamaları tamamen yalanlıyorum" diyen Ronaldo, diğer maçlar öncesinde olduğu gibi Barcelona maçının öncesini de dinlenerek geçirdiğini vurguladı.Ronaldo, iddiayı ortaya atan televizyon programı ve bunu yayınlayan medya organlarının sorumlularının cezalandırılması için yasal işlem başlatılması hususunda avukatlarına talimat verdiğini duyurdu.