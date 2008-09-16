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Spor

Ronaldo'dan inciler

16 Eylül 2008 03:00

Manchester United´ın Portekizli yıldızı, ‘Altın Ayakkabı´nın sahibi Cristiano Ronaldo kendinden emin konuştu: “Avrupa´nın en iyi futbolcusu benim, her sene kupa kazanmak istiyorum”



"Bana göre; Avrupa’nın en iyi futbolcusu benim! Kendimi övdüğümü düşünebilirsiniz, ama böyle... Ben tarihe geçmek istiyorum. Basın hep beni yazsın istiyorum. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak anılmak istiyorum. Evet, çok şey istiyorum..."

"Şu an bir yıldızım. Bu durum elbette çok şeyi değiştirdi, ama karakterimi asla... Ben çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Şimdi lüks ve büyük bir evde oturuyorum, daha çok param var. Fakat geldiğim yeri de, bunun kıymetini de çok iyi biliyorum."

"İngiltere’de yaşayan bir Türk olarak Tugay Kerimoğlu’nu yakından tanıyorum. Zaman zaman görüşüyoruz, çünkü evlerimiz aynı bölgede. Bence inanılmaz fantastik bir oyuncu. Oyun zekası mükemmel ve kendisini gerçekten çok beğeniyorum."

"Açıksözlü bir adamım. İşte bu nedenle Real Madrid’e gitmek istediğimi söylememe rağmen, Manchester United taraftarı hâlâ beni çok seviyor. Yıllar önce Türkiye’den bir teklif geldiğini duymuştum. Ancak inanın hatırlamıyorum, çünkü küçüktüm."

"Portekiz Ümit Milli Takımı ile Türkiye’ye çok geldim. Türk taraftarların futbola bakış açısı beni büyüledi. Portekizliler’den bile coşkulular. Nihat Kahveci çok yetenekli bir futbolcu. Fatih Terim ise çok karizmatik. Lütfen ona selamlarımı iletin."

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