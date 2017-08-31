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Spor

Ronaldo'dan Göztepe tezahüratı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Göztepe tezahüratı yaptı

31 Ağustos 2017 14:48

İspanya La Liga ekibi Real Madrid\'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Göztepe tezahüratı yaptı.
Portekiz Milli Takım kampında yer alan Ronaldo, sarı-kırmızılıların kalecisi Beto ile sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Göztepe tezahüratı söyledi. Takım arkadaşı Ronaldo\'nun yanına gelen Beto, önce Türkçe olarak \"merhaba\" diyerek takipçilerin karşısına çıktı. Ardından Beto\'nun isteği üzerine Cristiano Ronaldo, \"Göz Göz Göztepe\" şeklinde tempo tuttu.
Milyonlarca taraftar Ronaldo ve Beto\'nun yayınını takip ederken, Göztepeli taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyayı salladı. Ronaldo\'nun sürpriziyle oldukça mutlu olan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu ve kalecileri Beto\'ya teşekkür mesajları gönderdi. Göztepe\'nin resmi twitter hesabı da Ronaldo\'nun bu jestine kayıtsız kalmadı. Cristiano Ronaldo\'nun Göz-Göz tezahüratının ardından resmi hesap, \"Teşekkürler Cristiano. Seninle sözleşme yapabilirdik ama mükkemmel bir ekibimiz var\" paylaşımını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Göztepe kalecisi Beto\'nun Ronaldo\'nun yanına gelip, Göztepe tezahüratı yapması.
-Ardından Ronaldo\'nun \"Göz-Göz Göztepe\" şeklinde tempo tutması.

Haber: Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

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