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Spor

Ronaldo'dan Filistin'e 2 milyon dolar yardım

Daha önce Altın Ayakkabı ödülünü satarak Filistin'e bağış yapan Portekizli yıldız Ronaldo bu kez Ramazan dolayısıyla yardımda bulundu

13 Temmuz 2014 16:36

Futbolunun yanı sıra yaptığı yardımlarla gündeme gelen Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası dönüşü İsrail'İn bombaları altındaki Filistinli çocuklara Ramazan dolayısıyla 2 milyon dolar bağışta bulundu.

Bu, Ronaldo'nun Filistinli çocuklara ilk yardımı değil. Portekizli yıldızın, 2012 yılında satışa çıkardığı Altın Ayakkabı ödülü 1.5 milyon avroya satılmıştı. Ronaldo, bu parayı da Filistinli çocuklara bağışlamıştı.

Gazze'deki çocuklara yardım eden vakıflara dönem dönem bağışta bulunan ünlü futbolcunun Arap dünyasında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

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