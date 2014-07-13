Ronaldo'dan Filistin'e 2 milyon dolar yardım

Futbolunun yanı sıra yaptığı yardımlarla gündeme gelen Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası dönüşü İsrail'İn bombaları altındaki Filistinli çocuklara Ramazan dolayısıyla 2 milyon dolar bağışta bulundu.

Bu, Ronaldo'nun Filistinli çocuklara ilk yardımı değil. Portekizli yıldızın, 2012 yılında satışa çıkardığı Altın Ayakkabı ödülü 1.5 milyon avroya satılmıştı. Ronaldo, bu parayı da Filistinli çocuklara bağışlamıştı.

Gazze'deki çocuklara yardım eden vakıflara dönem dönem bağışta bulunan ünlü futbolcunun Arap dünyasında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.