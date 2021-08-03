Ronaldo yeniden Real Madrid forması giymek istiyor

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönmek istediği, İtalyan kulübün yıldız futbolcuya ayrılık için kolaylık sağlayacağı ileri sürüldü.

Geçen yıl Juventus'ta kayda değer bir başarı elde edemeyen Ronaldo, İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Juventus da takımın yarısı kadar maaş yükü olan Portekizli starı elden çıkarmaya hazır. Ronaldo'nun, eski takımı Real Madrid'le görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

İspanyol Diario As Gazetesi, Ronaldo'nun Real Madrid'e dönmek istediğini ve bu transfer için fedakârlık yapmaya hazır olduğunu yazdı.

Öte yandan PSG de, Cristiano Ronaldo'nun durumunu takip ediyor. Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimalini gözönünde bulunduran Fransız ekip, Portekizli yıldızı renklerine bağlamak istiyor.