Ronaldo'ya Koronavirüs soruşturması

Koronavirüs testi 3 kez üst üste pozitif çıkan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun hastalığa yönelik protokole uymadığı iddia edildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, 13 Ekim'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Semptom göstermeyen Ronaldo, özel bir uçakla İtalya'nın Torino kentine dönmüştü.

Ajansspor'un haberine göre; İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun protokollere saygı duymadığını belirterek, "Federal Savcılık Ofisi, bunu kanıtlamak adına Ronaldo hakkında bir soruşturma açtı. Koronavirüs bize kimsenin istisna olmadığını gösterdi. Kurallara uymaya çalışanlar var ve tek çözüm evde kalmak" ifadelerini kullandı.