T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo: Xavi altın topu hiç kazanamadı bende 3 tane var

"Herkes, benimle ilgili konuşanın manşete çıkacağını biliyor"

11 Eylül 2016 19:13

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın eski yıldızı Xavi'nin kendisiyle ilgili olarak "Lionel Messi'yle kıyaslanamaz" sözlerine "Herkes, benimle ilgili konuşanın manşete çıkacağını biliyor" karşılığını verdi.

Kendisiyle Xavi'yi de kıyaslayan Ronaldo, "Xavi, Altın Top Ödülü'nü hiçbir zaman kazanamadı. Benim ise 3 tane var. ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre, 2016 Avrupa Şampiyonası finalindeki sakatlıktan bu yana ilk kez Real Madrid'in Osasuna'yı 5-2 yendiği karşılaşmada forma giyen ve takımının 6. dakikada ilk golünü atan Ronaldo, fiziksel durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Kendisini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini kaydeden Ronaldo, "90 dakikada sorunsuz oynayabilirim. Ancak bazı anlar küçük endişelerim olabiliyor. Bu da sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu için normal" dedi.

Yeniden ritmini yakaladığını da vurgulayan ve 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu kulüp yönetimine de mesaj göndererek "Her şey harika gidiyor. Başkan Florentino Perez'in yerinde olsam, benimle 10 yıl sözleşme imzalardım" dedi.

ETİKETLER

RonaldoXavialtın topyanıtsporfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24