Ronaldo: Xavi altın topu hiç kazanamadı bende 3 tane var

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın eski yıldızı Xavi'nin kendisiyle ilgili olarak "Lionel Messi'yle kıyaslanamaz" sözlerine "Herkes, benimle ilgili konuşanın manşete çıkacağını biliyor" karşılığını verdi.

Kendisiyle Xavi'yi de kıyaslayan Ronaldo, "Xavi, Altın Top Ödülü'nü hiçbir zaman kazanamadı. Benim ise 3 tane var. ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre, 2016 Avrupa Şampiyonası finalindeki sakatlıktan bu yana ilk kez Real Madrid'in Osasuna'yı 5-2 yendiği karşılaşmada forma giyen ve takımının 6. dakikada ilk golünü atan Ronaldo, fiziksel durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Kendisini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini kaydeden Ronaldo, "90 dakikada sorunsuz oynayabilirim. Ancak bazı anlar küçük endişelerim olabiliyor. Bu da sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu için normal" dedi.

Yeniden ritmini yakaladığını da vurgulayan ve 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu kulüp yönetimine de mesaj göndererek "Her şey harika gidiyor. Başkan Florentino Perez'in yerinde olsam, benimle 10 yıl sözleşme imzalardım" dedi.