Ronaldo ve Messi'ye fark attı; en değerlisi Neymar!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2017 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu modele göre ilk 100'den önce çıkan isimler şöyle oldu:

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 112.4 milyon Euro değerle 11., Barcelonalı Lionel Messi 151.7 milyon Euro ile 4. sırada; ilk üçte üçüncü sırada 153.6 milyon Euro değer ile Tottenham Hotspur’dan Harry Kane ve 2. sırada 155.1 milyon Euro ile Delle Ali yer aldı. Listenin en üstünde Barcelona’nın 25 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Neymar yer alırken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 51.1 milyon Euro değer ile 75. sırada yer aldı. Listenin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.