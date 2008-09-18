Ronaldo var ama gol yok!

Karşılaşmanın ilk yarısının ilk bölümünde iki ekipte pozisyon bulmakta güçlük çekti. 25. dakikadan sonra Manchester United Tevez ve Rooney'le etkili olsa da gol atmayı başaramadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.İkinci yarıda ise 62. dakikada sakatlıktan dönen Cristiano Ronaldo, Old Trafford'un çimlerine ayak bastı. Portekizli yıldızın oyuna girmesiyle beraber daha etkili olmayı başaran Manchester United aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.