Ronaldo uyandı, Real patladı

LaLiga'nın 27. haftasında Real Madrid Bernabeu'da konuk ettiği Getafe'yi 3-1 yendi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Bale ve Ronaldo (2) kaydetti. Ronaldo maçta attığı ilk golle birlikte LaLiga'da Messi'den sonra 300 gol barajını geçen ikinci oyuncu oldu. Portekizli yıldız karşılaşmanın 78. dakikasında fileleri bir kez daha havalandırdı ve maçın skorunu tayin etti; 3-1! Karşılaşmada ayrıca Ronaldo'nun 67. dakikada attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Getafe'nin maçtaki tek golünü ise 66. dakikada Francisco Portillo penaltıdan kaydetti. Konuk ekipte Loic Remy 47. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Madrid ekibi bu galibiyetle hem pazar günü oynanacak Barcelona - Atletico Madrid maçı öncesi 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve ile olan puan farkını azalttı hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçı öncesi moral depolamış oldu.

Ronaldo'nun performansı her sene düşüyor

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, La Liga'da 2015-16 yılında 91 dakikada 1 gol, geçen sezon (2016-17) 101 dakikada 1 gol, bu sezon ise 116 dakikada 1 gol atıyor.

Ronaldo, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 16 gol atıp 4 gol kaydederek, 20 gole doğrudan katkıda bulundu. Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon 29 maçta 31 gole, 2015-16 sezonunda ise 36 maçta 46 gole doğrudan katkıda bulunud.

Zirve performansı 2014-2015 sezonunda

Cristiano Ronaldo, 2014-15 sezonunda kariyer rekorunu kırdı. Golcü oyuncu bu sezonda 35 maça çıkarken 48 gol kaydetti. La Liga'da 64 dakikada 1 gol atma başarısı gösteren Ronaldo, 35 maçta 63 gole doğrudan katkıda bulundu.