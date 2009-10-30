Ronaldo: 'Türkiye'de bir takımda oynamam...'

94 milyon Euro ile dünyanın en pahalı futbolcusu Cristiano Ronaldo Castrol Rankings toplantısı için Madrid'de yapılan toplantıda konuştu.



Ronaldo Türkiye'de futbol oynama konusunda kapıları kapatmadığını söylerken Roberto Carlos'un da Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de oynamasını örnek olarak gösterdi. Castrol Ranking sıralamasında Türk futbolcuların da gireceğini söyleyyen Ronaldo sıralamayı birlikte değiştireceklerini vurguladı. Sabah gazetesinin haberine göre, Ronaldo Türk Milli Takımının Dünya Kupası'ndan elenmesini de sürpriz olarak niteledi.



- Geleceğin ne göstereceği belli olmaz. Eskiden R.Madrid'de oynayan Roberto Carlos bugün bir Türk takımında oynuyor. Kapıları kapatmamak lazım.



- Fatih Terim inanılmaz ateşli ve agresif bir antrenör. İleride iyi işler yapabileceğine inanıyorum. Scolari de Türkiye için doğru tercih olabilir.



- Türkiye benim gözümde her zaman güçlü ve zorlu bir takım oldu. Dünya Kupası'na katılamamaları sürpriz. Ama hayat böyle. lBİZ de Bosna ile oynayacağız. Oldukça güçlü ve teknik bir takım. Umarım ben de yüzde 100 hazır olurum. Dünya Kupası'nda oynamayı çok isterim.



- Premier Lig'de oynayan Tuncay kendini çok geliştirdi. Güçlü atletik bir yapıya sahip. Zaman geçtikçe kendini daha çok geliştirecektir.



- Fenerbahçe'yle Manchester formasıyla bir maç yapmıştım. Seyirci ve ambians oldukça etkiliydi. Maçı 3-0 kaybettik. Bizim için ilginç bir maç oldu.



- Manchester United'da kendimi oldukça geliştirdim. Ferguson'un katkısıyla top sürme, şut çekme konusunda 6 yılda iyi bir aşama kaydettim. Ancak hala kendimi geliştirmek için zaman harcıyorum. Öğreneceğim yeni şeyler var.



- Oynamaktan en çok çekindiğim takım Brezilya. Ancak diğer takımlarda oldukça güçlü... Fransa, İspanya, Almanya gibi.



- Yeni bir kulüpte oynamak yeni bir kız arkadaşla çıkmak gibi. Her şeyi yapabileceğinizi göstermeniz gerekir. Yeni bir stadyum, yeni insanlar kolay değil. Alışmak zaman alır. İnsanların desteği ile kendimi göstereceğim.



Castrol Rankings'te sıralama değişecek!



Dünyada futbolcuların performanslarını takip eden Castrol Rankings sıralamasında ilk 10'da Real Madrid'den kimsenin olmamasına çok şaşırdığını ifade eden Ronaldo "Ben gelince takımın performansı artacak ve Castrol Rankings ilk 10'a Real Madrid'den daha fazla oyuncu girecek" dedi.