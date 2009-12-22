Ronaldo Türkiye için ne dedi?

T24 - Cristiano Ronaldo Özbekistan'ın Bunyodkor kulübünü ziyaret etti. Bir gazetecinin Türkiye'den teklif gelse ne yapacağı sorusuna yıldız futbolcu "Bu futbol ve bunda her şey olabilir" cevabını verdi.



Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Bunyodkor kulübünün daveti üzerine Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.



Bir gazetecinin, ileride Türkiye'den teklif gelmesi halinde bunu kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine Ronaldo, ''Bu futbol ve bunda her şey olabilir'' diye konuştu.



FIFA tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninin ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Portekizli yıldız, ilk olarak Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanı Senatör Mirebrar Usmanov ile görüştü.





Görüşme sırasında Usmanov, Ronaldo'nun Özbekistan'a gelişinin 27 milyonluk ülke için çok önemli ve sevindirici olduğunu ifade ederek, bundan dolayı Ronaldo'ya teşekkür etti.



Usmanov, daha sonra FIFA tarafından geçen sene yılın futbolcusu seçilen Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Ronaldo'ya, altın sırmalı geleneksel Özbek milli kıyafeti ''çapan'' giydirdi, ayrıca Özbekistan Milli Takımı'nın flamasını hediye etti.



Daha sonra yerli ve yabancı basın mensupları için bir basın toplantısı düzenleyen Ronaldo, Özbek futbolu hakkında Scolari'den çok olumlu bilgiler edindiğini ifade ederek, amacının Özbekistan'da futbolun gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.



Basın toplantısının ardından Bunyodkor kulübüne ait JAR Stadı'nda genç Özbek futbolculara bir araya gelerek, deneyimlerini paylaşan Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo, 20 binden fazla Özbek seyircinin karşısında topla bir şov gösterisi yaptı.



Ronaldo, bugün akşam Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimova'nın başkanı olduğu Özbekistan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek televizyon, kültür, sanat ve müzik dallarında ülkedeki yılın en iyilerinin seçileceği törene katılacak.



Geçen yıl Barcelona'nın Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ve Euro 2008 Şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcuları Carles Puyol, Andreas İniesta ve Francesc Fabregas'ı Taşkent'te ağırlayan Özbekistan'ın Bunyodkor kulübü, son olarak Barcelona kulübü Başkanı Juan Laporta'yı ülkeye davet ederek, Barcelona ile 2 hazırlık maçı yapma konusunda mutabakat sağlamıştı.