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Spor

Ronaldo: Tek dostum var, o da...

Cristiano Ronaldo futbol dünyasında tek bir dostu olduğunu dile getirdi

30 Ağustos 2014 22:21

İspanya'da Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo, futboldaki tek dostunun eski hocası Alex Ferguson olduğunu söyledi.

Portekiz'de yayın yapan TVI'ye konuşan yıldız oyuncu geldiği noktaya başarısı sayesinde ulaştığını futbolda kimseden yardım almdığını ifade ederken tek dostunun ise Alex Ferguson olduğunu söyledi:

"Tek arkadaş ilişkim eski hocam Ferguson ile. Başka kimse yok."

Ronaldo, Pellegrini ve Ancelotti ile de iyi geçindiğini söylerken Jose Mourinho için de ilginç ifadeler kullandı: "Buradayken bazı oyuncular ve taraftarlarla kötü durumları oldu."

2003 yılında henüz 18 yaşındayken Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Ferguson yönetiminde bir dünya yıldızına evrildi.

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