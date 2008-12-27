T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo 'start' aldı

Brezilya’nın Corinthias takımıyla sözleşme imzalayan golcü oyuncu Ronaldo, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

27 Aralık 2008 02:00

Brezilya’nın Corinthias takımıyla sözleşme imzalayan golcü oyuncu Ronaldo, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

32 yaşındaki golcü oyuncu dizindeki sakatlıktan dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Futbol hayatına devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan golcü oyuncu, birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi almış, ama tercihini Brezilya’dan yana kullanmıştı.

Üç defa yılın oyuncusu seçilen golcü oyuncu, sözleşme imzaladığı tarihten beri takımdan ayrı çalışmalarını devam ettirmişti.

Milan’da oynadığı zaman sol dizindeki tendonları kopan golcü oyuncunun, yeni sezona yetiştirilmesine çalışılıyor. 21 Ocak’ta Barueri ile karşılaşacak olan Corinthias’ta taraftarlar Ronaldo’yu sahada görmek için sabırsızlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24