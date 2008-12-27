Ronaldo 'start' aldı

Brezilya’nın Corinthias takımıyla sözleşme imzalayan golcü oyuncu Ronaldo, takımla birlikte antrenmanlara başladı.



32 yaşındaki golcü oyuncu dizindeki sakatlıktan dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Futbol hayatına devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan golcü oyuncu, birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi almış, ama tercihini Brezilya’dan yana kullanmıştı.



Üç defa yılın oyuncusu seçilen golcü oyuncu, sözleşme imzaladığı tarihten beri takımdan ayrı çalışmalarını devam ettirmişti.



Milan’da oynadığı zaman sol dizindeki tendonları kopan golcü oyuncunun, yeni sezona yetiştirilmesine çalışılıyor. 21 Ocak’ta Barueri ile karşılaşacak olan Corinthias’ta taraftarlar Ronaldo’yu sahada görmek için sabırsızlanıyor.

