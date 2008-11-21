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Spor

'Ronaldo saygı göstersin'

Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ağır bir ithamda bulundu.

21 Kasım 2008 02:00


Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ağır bir ithamda bulundu.

Silva'ya göre Ronaldo, Brezilya ile Portekiz arasında oynanan hazırlık maçında, kasıtlı olarak ayağını kırmaya çalıştı.

Son dönemde sık sık "dünyada yılın futbolcusu" seçilmeyi hakettiği yolunda açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, Brezilya ile Portekiz arasındaki hazırlık maçıyla bir kez daha gündemde...

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, maç boyunca varlık gösteremeyen Ronaldo'ya ağır ithamlarda bulundu. Yıldız futbolcunun, istediği oyunu sergileyemediği için çok sinirlendiğini söyleyen Silva,

"Bir pozisyonda kasıtlı olarak ayağımı kırmaya çalıştı. Zamanında zıplamasaydım, şimdi kırık bir ayağım olacaktı" ifadelerini kullandı. 



Silva, "Kendisini 'dünyanın en iyi futbolcusu' olarak gören birinin, meslektaşlarına daha fazla saygı göstermeyi öğrenmesi gerekir" diyerek Ronaldo'yu eleştirdi.

İngiltere'de Manchester United forması giyen Ronaldo, yılın futbolcusu ödülüyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada,

"Ben dünyanın en iyi birinci, ikinci ve üçüncü futbolcusuyum" demişti.

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