Ronaldo, Ronaldo'yu kadroya almadı

Dünya futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan 'Fenomen' Ronaldo, günümüzün en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna almadı.

Bleacher Report adlı medya kuruluşu için tüm zamanların en iyi 11'ini kuran Brezilyalı efsane, kaleyi İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'a emanet etti.

4-4-2 dizilişini tercih eden Sambacı, savunma hattında Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos dörtlüsüne yer verdi.

Orta sahada Maradona, Zidane, Pirlo, Messi isimlerini tercih eden Ronaldo, hücumda kendisine partner olarak Pele'yi seçti.