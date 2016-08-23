T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo, Ronaldo'yu kadroya almadı

Ronaldo, hücumda kendisine partner olarak Pele'yi seçti

23 Ağustos 2016 23:49

Dünya futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan 'Fenomen' Ronaldo, günümüzün en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna almadı.

Bleacher Report adlı medya kuruluşu için tüm zamanların en iyi 11'ini kuran Brezilyalı efsane, kaleyi İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'a emanet etti.

4-4-2 dizilişini tercih eden Sambacı, savunma hattında Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos dörtlüsüne yer verdi.

Orta sahada Maradona, Zidane, Pirlo, Messi isimlerini tercih eden Ronaldo, hücumda kendisine partner olarak Pele'yi seçti.

ETİKETLER

RonaldoCristiano RonaldoEn iyi 11

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24