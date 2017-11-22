Ronaldo rekor kırdı; Real Madrid turladı

APOEL deplasmanından 6-0 galip ayrılan Real Madrid, Tottenham'dan sonra H grubundan çıkmayı garantileyen diğer ekip oldu.

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, fileleri 2 kez havalandırarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Geçen sezonla beraber 2017'de 18 gole ulaşan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kırdı. Daha önceki rekor da 2015'te 16 gole imza atan Ronaldo'ya aitti.

Tottenham da Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-1 yenerek H grubunda liderliğini ilan etti.

Dortmund 31. dakikada Aubameyang ile öne geçse de Tottenham'ın 49'da Harry Kane ve 76'da Son ile bulduğu gollerle İngiliz ekibine mağlup oldu.