Ronaldo rekor kırdı; Portekiz, uzatmada kazandı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, 1-0 geri düştüğü maçta İrlanda'yı 2-1 yendi. Portekiz'in yıldızı Ronaldo, bir penaltı atışından yararlanamamasına karşın takımının iki golüne de attı yeni bir rekorun sahibi oldu.

A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Portekiz'de Ronaldo, 15. dakikada bir penaltı atışından yararlanamazken; konuk ekip, John Egan'ın 45'teki golüyle 1-0 öne geçti.

Maç böyle bitecek derken 89'da Cristiano Ronaldo, sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı. Maçta son sözü yine Cristiano Ronaldo söyledi ve Portekiz maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

D Grubu'nda oynanan maçta son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.