Ronaldo, Real Madrid'den ayrılmak istiyor!

İsmi son günlerde vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun, Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi.

Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola, Real Madrid'de sezonu La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla kapatan Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü.

Gazetenin bugün ilk sayfasından okuyucularına duyurduğu haberde, Madrid Savcılığı'nın kendisine karşı açtığı davaya öfkelenen yıldız futbolcunun ayrılık kararı "geri döndürülemez" ifadesiyle tanımlanırken, Ronaldo'nun bu kararı başkan Florentino Perez'e de ilettiği belirtildi.

İspanya'da Madrid ekibine yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre; Portekizli futbolcu, yıldızının parladığı İngiliz ekip Manchester United'a geri dönecek.

32 yaşındaki Portekizli yıldız, Real Madrid formasıyla çıktığı 394 maçta 406 gol ve 125 asiste imza atarak inanılmaz bir istatistik yakaladı.