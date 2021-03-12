"Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Real Madrid'le görüştü"

Juventus'un bu sezon da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayali Porto karşısında son bulurken eleştirilerin adresi Cristiano Ronaldo oldu. İtalyan kulübün gelecek sezon için maaş bütçesini daraltma düşüncesinde Portekizli yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. İspanyol basınının iddiasına göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli futbolcunun İspanya'ya geri dönme olasılığı hakkında Real Madrid ile görüştü.

Ronaldo'nun yeni bir takıma gidip gitmeyeceği şimdiden merak konusu olurken Marca, yıldız futbolcunun İspanya'ya dönebileceğini manşetine taşıdı.

Gazeteci Josep Pedrerol'un haberine göre, Jorge Mendes Cristiano Ronaldo'nun geri dönme olasılığı hakkında Real Madrid ile konuştu.

2018'de Real Madrid'deki iç gerilim, Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılışına neden olmuştu.

36 yaşındaki yıldız, 2009-10 sezonu öncesi 94 milyon euro'luk rekor transfer bedeliyle Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Ronaldo, Real Madrid'de 16 kupa kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, Madrid temsilcisiyle 438 karşılaşmada 451 kez gol sevinci yaşadı ve maç başına 1,03 gol ortalaması yakaladı.