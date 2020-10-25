Ronaldo'nun Koronavirüs test sonucu üst üste 3. kez pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.
Beinsports'un haberine göre; UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.
35 yaşındaki süperstar, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.
Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla yalnızca Serie A'da 2 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.