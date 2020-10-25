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Spor

Ronaldo'nun Koronavirüs test sonucu üst üste 3. kez pozitif çıktı

25 Ekim 2020 17:29

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalandığı açıklanan, ardından yapılan ikinci test sonucu da pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun testi üçüncü kez pozitif çıktı.

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