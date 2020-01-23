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Spor

"Ronaldo'nun annesini tebrik etmek gerek"

Juventus Teknik Direktörü Sarri, Portekizli yıldız hakkında övgü dolu sözle söyledi

23 Ocak 2020 17:33

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Juventus'un Roma'yı 3-1 yendiği İtalya Kupası maçının yıldızı olan Cristiano Ronaldo'ya övgülerde bulunurken, Portekizli futbolcunun annesini de tebrik etti.

Mücadelenin ardından konuşan Sarri, "Çok iyi paslaşan bir rakibe karşı oynadık. Buffon inanılmaz kurtarışlar yaptı. Cristiano Ronaldo ise olağanüstü oynadı. Sıradışı fiziksel ve zihinsel kondisyona sahip. Kararlıkla oynuyor ve gollerini atıyor. Ronaldo'nun oyununda neyi daha iyi yapabileceğimizi bulamıyoruz. Bu noktada şunu söyleyebilirim; Ronaldo gibi örnek bir evlat yetiştirdiği için annesini tebrik etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Serie A'da şimdiye kadar 51 puan toplayarak zirvede yer alan Juventus, 21. hafta karşılaşmasında Napoli deplasmanına çıkacak.

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