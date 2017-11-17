Ronaldo: Neredeyse 33 yaşındayım, hayatım sadece futbol değil, 7 çocuk istiyorum

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, neredeyse 33 yaşında olduğunu belirterek, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum" dedi. Kariyerinde 4 Altın Top'u bulunan ve bu sezonki ödülün de en iddialı adayı konumundaki Ronaldo, "kariyerimi mümkün olduğunca uzatarak 7 Altın Top ile noktalamayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.

Fransa basınına konuşan Ronaldo, Real Madrid ve kendisinin bu sezonki performansı ile kişisel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu sezonki Altın Top için hiç endişelenmiyorum çünkü kazanacağımdan eminim" diyen Ronaldo, "Beşinci kez aynı başarıyı tekrarlamak kariyerim açısından önemli. Gelecek sezonlarda da kazanmak istiyorum ve kariyerimi mümkün olduğunca uzatarak 7 Altın Top ile noktalamayı hedefliyorum. Buna başaracak hırsım var" diye konuştu.

"7 çocuk istiyorum"

Hafta başında dördüncü kez çocuk sahibi olan Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu, aileye verdiği değerin özellikle son yıllarda arttığını belirterek, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi oynamak ile harika performans sergileyip gol atamamak arasındaki farkı anlamıyorlar"

Ronaldo, bu sezon gol yollarında önceki yıllara oranla daha suskun olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını vurgulayarak, "Kötü oynadığıma inanmıyorum. İnsanlar iyi oynamak ile harika performans sergileyerek gol atamamak arasındaki farkı anlamıyorlar.

"Eleştirileri anlıyorum ama kabul etmiyorum"

Gol makinesi olarak görülüyorum ve insanlar her maçta aynısını tekrarlamamı bekliyor. Gol atamadığında kimse sahadaki performansınla ilgilenmiyor. Eleştirileri anlıyorum ama kabul etmiyorum" diye görüşünü belirtti.

Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 lig maçında 1 gol attı.