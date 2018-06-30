"Ronaldo mu, Muslera mı?"

Fanatik gazetesi yazarı Serkan Akcan, bu akşam oynanacak Uruguay - Portekiz maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fernando Muslera'lı Uruguay'ı bir adım önde gören Akcan, Güney Amerika ekibinin takım oyununa ve savunmaya daha yatkın bir futbol oynadığını savundu.

İşte Serkan Akcan'ın Fanatik'te yer alan köşe yazısı:

"Çeyrek finale çıkma mücadelesinde şu ana kadar gol yemeyen Fernando Muslera'lı Uruguay, Euro 2016 şampiyonu Portekiz’le karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek maç öncesi takım oyununu ve savunmayı daha iyi yapan Güney Amerika ekibi bir adım önde.

Elbette eşleşme Portekiz ile Uruguay arasında. Ama Fernando Santos’un takımı Ronaldo üzerine kurulu ve O ne kadar oynarsa turnuvada o kadar ilerleyecekler. Grupta attıkları 5 golün 4’ü Ronaldo’ya ait. Son Avrupa Şampiyonu’nun ilk turdaki futbol kalitesine bakılırsa Uruguay karşısında şanslarının bariz üstün olduğunu söylemek zor. Uruguay ilk turda Rusya, Arabistan ve Mısır’ı yenerek 9 puanla grubu bitirdi. İyi takım tanımlaması yapılabilir. Şayet orta sahaları, savunma ve forvetleri kadar yüksek kalitede olsa favori muamelesi bile görebilirler.



Sert ve dinamik...



Kalesinde Fernando Muslera olan Uruguay, Portekiz’le kıyaslandığında daha dinamik ve yaş ortalaması düşük bir takım. Merkezde Bentancur (Juventus), Torreira (Sampdoria) ve Vecino (İnter) ile Seria A genetiğine uygun oynuyorlar. Bu da onları üretkenlikten uzaklaştırsa da sert ve dinamik bir takım haline getiriyor. Uruguay ilk turu gol yemeden tamamlayan tek takım olmasını biraz da bu dinamizmine borçlu.



Ön plana kim çıkar?



Portekiz bir tane uzaylıya sahip ve onun üstüne takım kuruyor. Ronaldo ne kadar oynarsa, Portekiz o kadar ilerler. Uruguay ise Cavani ve Suarez’i henüz tam randımanlı kullanamasa da 2. tura geldi. Bir de kullansalar...



Bu istatistiğe dikkat!



İki takım iki kez daha önce birbirlerine rakip oldu. 1 kez Portekiz kazandı, 1 maç berabere bitti. Uruguay, 2018’deki organizasyonda yer alan 32 takım arasında gol yemeyen tek ülke konumunda yer alıyor.

Kısa mesaj



Bu iki takımı da zor bir fikstür bekliyor. Uruguay’ı tura daha yakın görüyorum. Portekiz’e oranla takım oyununu ve savunmayı daha iyi beceriyorlar."