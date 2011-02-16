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Spor

RONALDO MİLLİ FORMAYLA JÜBİLE YAPMAK İSTİYOR SAO PAULO (A.A)

16 Şubat 2011 13:04

-RONALDO MİLLİ FORMAYLA JÜBİLE YAPMAK İSTİYOR SAO PAULO (A.A) - 16.02.2011 - Futbolu bıraktığını açıklayan Brezilyalı Ronaldo, jübilesinde milli takımda forma giymek istiyor. Ronaldo, yaptığı açıklamada, jübilesinde herkesin eğlenmesini istediğini ve Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ricardo Teixeira ile temasa geçerek bir milli maç ayarlamaya çalışacağını söyledi.  Jübilesinde Brezilya Milli Takımı'nda kendisiyle birlikte forma giyen oyuncuları bir araya getirmeyi amaçladığını belirten Ronaldo, ''Beni destekleyenler iyi bir jübileyi hak ediyor'' dedi. Ronaldo, 2 gün önce uzun süren sakatlıklar nedeniyle futbolu bıraktığını açıklamıştı. 1994 ve 2002'de Dünya Kupası'nın kazanan Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu 1997 ve 2002'de Altın Top ödülünü kazanmıştı.

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