Ronaldo: Mesut beni daha iyi bir oyuncu yaptı

T24 - La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Mesut Özil'in kendisini iyi bir oyuncu yaptığını söyledi.



Cristiano Ronaldo, Alman Kicker dergisinde yayımlanan röportajında, ''Mesut Özil sizi daha iyi bir oyuncu mu yaptı?'' sorusuna karşılık, ''Evet, Mesut beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Çevrende iyi oyuncular varsa, daha iyi oynayabiliyorsun'' şeklinde yanıt verdi.



''Mesut Özil'de özel olarak takdir ettiğiniz şey nedir?'' şeklindeki bir soru üzerine de Ronoldo, Mesut'un mükemmel oyun okuma özelliğine sahip olduğunu ve ne zaman pas, ne zaman çalım atabileceğini iyi bildiğini belirtti.



Mesut ile arasındaki oyun anlayışının bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesinin kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden yıldız oyuncu, Mesut'un çok yetenekli bir futbolcu olmasından dolayı bunun hızlı bir şekilde geliştiğini, aralarında gerçekten iyi bir bağ olduğunu ve bunun sürekli geliştiğini, Türk asıllı Alman oyuncu ile oynamaktan zevk aldığını kaydetti.



Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in çok yoğun bir şekilde antrenman yaptığını ve kendilerine fırsat verilmesini beklediğini vurgulayan Ronaldo, ''Bunu da hak ettiler. Jose Mourinho, kimin ne zaman oynaması gerektiğini çok iyi biliyor'' dedi.



Ronaldo, Mourinho'nun, Manchester United'ın teknik direktörü Sir Alex Fergusson'dan daha iyi olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da, bu iki teknik direktörün birbiriyle kıyaslanamayacağını, çok çalıştığı için Fergusson'un da başarılarının tümünü hak ettiğini düşündüğünü ifade etti.