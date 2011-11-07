T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo: Mesut beni daha iyi bir oyuncu yaptı

La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Mesut Özil'in kendisini iyi bir oyuncu yaptığını söyledi.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Mesut Özil'in kendisini iyi bir oyuncu yaptığını söyledi.


Cristiano Ronaldo, Alman Kicker dergisinde yayımlanan röportajında, ''Mesut Özil sizi daha iyi bir oyuncu mu yaptı?'' sorusuna karşılık, ''Evet, Mesut beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Çevrende iyi oyuncular varsa, daha iyi oynayabiliyorsun'' şeklinde yanıt verdi.


''Mesut Özil'de özel olarak takdir ettiğiniz şey nedir?'' şeklindeki bir soru üzerine de Ronoldo, Mesut'un mükemmel oyun okuma özelliğine sahip olduğunu ve ne zaman pas, ne zaman çalım atabileceğini iyi bildiğini belirtti.


Mesut ile arasındaki oyun anlayışının bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesinin kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden yıldız oyuncu, Mesut'un çok yetenekli bir futbolcu olmasından dolayı bunun hızlı bir şekilde geliştiğini, aralarında gerçekten iyi bir bağ olduğunu ve bunun sürekli geliştiğini, Türk asıllı Alman oyuncu ile oynamaktan zevk aldığını kaydetti.


Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in çok yoğun bir şekilde antrenman yaptığını ve kendilerine fırsat verilmesini beklediğini vurgulayan Ronaldo, ''Bunu da hak ettiler. Jose Mourinho, kimin ne zaman oynaması gerektiğini çok iyi biliyor'' dedi.


Ronaldo, Mourinho'nun, Manchester United'ın teknik direktörü Sir Alex Fergusson'dan daha iyi olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da, bu iki teknik direktörün birbiriyle kıyaslanamayacağını, çok çalıştığı için Fergusson'un da başarılarının tümünü hak ettiğini düşündüğünü ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24