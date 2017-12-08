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Spor

Ronaldo, Messi'yi yakaladı

Kariyerinde 5. kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli rakibinin rekoruna ortak oldu

08 Aralık 2017 17:13

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or), Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

France Football Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Portekizli Cristiano Ronaldo yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu.

2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 5. kez ödüle layık görülen 32 yaşındaki Ronaldo, daha önce 5 defa bu ödülü kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'yi yakaladı.

Lionel Messi ve PSG'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, oylamada Ronaldo'nun gerisinde kaldı.

Ronaldo, 2017 yılında İspanyol ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

France Football Dergisi'nin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 arasında seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010 yılında "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. İki kurum, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa geçen yıl son vermişti.

 

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