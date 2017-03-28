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Spor

Ronaldo, Messi'yi geçti; işte en çok kazanan futbolcular

Jose Mourinho en çok kazanan teknik direktör olarak ön plana çıktı

28 Mart 2017 16:51

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo 2016-2017 sezonunun en çok gelir elde eden futbolcusu oldu. France Football Dergisi'nin araştırmasına göre Cristiano Ronaldo, 2016-2017 sezonunda 87,5 milyon Euro'luk gelirle zirvede yer alırken futbol otoriteleri tarafından ezeli rakibi olarak gösterilen Lionel Messi 76,5 milyon Euro ile ikinci sırayı aldı.

Neymar 3. sırada

Brüt maaş, primler ve reklam gelirleri baz alınarak yapılan araştırmada Barcelona'dan bir diğer isim Neymar 55,5 milyon Euro ile kendisine üçüncü sırada yer bulurken, Brezilyalı yıldızı 41 milyon Euro ile Real Madrid'li Gareth Bale ve 28,5 milyon Euro ile kariyerine Çin'de devam eden Arjantinli Ezequiel Lavezzi izledi.

En zengin teknik direktör Mourinho

Yapılan araştırmanın teknik direktör kısmında ise 28 milyon Euro gelir elde eden Manchester United'ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ön plana çıktı.

Sıra İsim Takım Kazanç
1 José Mourinho  Manchester United €28 million
2 Marcello Lippi China €23.5 million
3 Laurent Blanc Takımı yok €20 million
4 Carlo Ancelotti  Bayern Munich €15.8 million
5 Pep Guardiola Manchester City €14.5 million

 

Sıra İsim Takım Kazanç
1 Cristiano Ronaldo Real Madrid €87.5 million
2 Lionel Messi Barcelona €76.5 million
3 Neymar Jr. Barcelona €55.5 million
4 Gareth Bale Real Madrid €41 million
5 Ezequiel Lavezzi  Hebei China Fortune €28.5 million

 

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