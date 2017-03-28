Ronaldo, Messi'yi geçti; işte en çok kazanan futbolcular

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo 2016-2017 sezonunun en çok gelir elde eden futbolcusu oldu. France Football Dergisi'nin araştırmasına göre Cristiano Ronaldo, 2016-2017 sezonunda 87,5 milyon Euro'luk gelirle zirvede yer alırken futbol otoriteleri tarafından ezeli rakibi olarak gösterilen Lionel Messi 76,5 milyon Euro ile ikinci sırayı aldı.
Neymar 3. sırada
Brüt maaş, primler ve reklam gelirleri baz alınarak yapılan araştırmada Barcelona'dan bir diğer isim Neymar 55,5 milyon Euro ile kendisine üçüncü sırada yer bulurken, Brezilyalı yıldızı 41 milyon Euro ile Real Madrid'li Gareth Bale ve 28,5 milyon Euro ile kariyerine Çin'de devam eden Arjantinli Ezequiel Lavezzi izledi.
En zengin teknik direktör Mourinho
Yapılan araştırmanın teknik direktör kısmında ise 28 milyon Euro gelir elde eden Manchester United'ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ön plana çıktı.
|Sıra
|İsim
|Takım
|Kazanç
|1
|José Mourinho
|Manchester United
|€28 million
|2
|Marcello Lippi
|China
|€23.5 million
|3
|Laurent Blanc
|Takımı yok
|€20 million
|4
|Carlo Ancelotti
|Bayern Munich
|€15.8 million
|5
|Pep Guardiola
|Manchester City
|€14.5 million
|Sıra
|İsim
|Takım
|Kazanç
|1
|Cristiano Ronaldo
|Real Madrid
|€87.5 million
|2
|Lionel Messi
|Barcelona
|€76.5 million
|3
|Neymar Jr.
|Barcelona
|€55.5 million
|4
|Gareth Bale
|Real Madrid
|€41 million
|5
|Ezequiel Lavezzi
|Hebei China Fortune
|€28.5 million