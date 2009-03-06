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Spor

Ronaldo 'merhaba' dedi

Milan'dan ülkesi Brezilya'nın Corinthians takımına transfer olan Ronaldo, 1 yıl aradan sonra ilk resmi maçına çıktı.

06 Mart 2009 02:00

2008'in sonlarında Milan'dan ülkesi Brezilya'nın Corinthians takımına transfer olan Ronaldo, 1 yıl aradan sonra ilk resmi maçına çıktı.


Aralık ayında ülkesinin takımlarından Corinthians'la anlaşan Brezilyalı ünlü golcü Ronaldo, İtuimbiara karşısında yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Fiziksel olarak hazır olmadığı gözlenen Ronaldo skor 2-0'ken 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Henüz beklentileri karşılayabilecek düzeyde olmasa da Ronaldo, taraftardan büyük alkış aldı.

Yıldız futbolcu hedefinin, kendisine gösterilen sevginin karşılığını vermek olduğunu belirtirken, "Bugün gerçekten çok heyecanlandım. Sahaya çıkmayalı çok uzun zaman olmuştu. Tribünlerden aldığım destek beni çok sevindirdi ve bunun karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım. Biraz daha kilo vermem gerektiğinin farkındayım. O zaman daha etkili olabilirim" dedi.

Geçen yıl şubat ayında Milan forması giydiği dönemde 3. kez diz bağlarından sakatlanan Ronaldo, 1 yılı aşkın süredir sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürüyordu.

32 yaşındaki futbolcunun takımının pazar günü ezeli rakibi Palmerias ile oynayacağı maçta forma giyip giymeyeceği ise netleşmedi.

Teknik direktör Mano Mendez'in Ronaldo ve takım doktoruyla görüştükten sonra karar vereceği açıklandı.

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