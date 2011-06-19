-RONALDO, MAVİ YOLCULUĞA ÇIKACAK BODRUM (A.A) - 19.06.2011 - Portekiz Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Ronaldo'yu taşıyan Demirören Grubuna ait özel uçak saat 13.12'de Milas-Bodrum Havalimanına indi. Yıldız futbolcunun gelmesi nedeniyle havalimanın içinde ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Uçaktan inen özel güvenlik görevlileri yaklaşık 20 dakika boyunca havalimanı içerisinde güvenlik görevlileriyle görüşüp inceleme yaptı. Bu arada, havalimanında bulanan vatandaşlar servis otobüsleri içinden yıldız futbolcunun gelişini bekledi. Cristiano Ronaldo, saat 13.34'te beraberindekilerle özel uçaktan indi. Havalimanının VİP bölümüne kadar güvenlik tedbirleri altında beraberindekilerle yürüyen Ronaldo, siyah bir minibüse binerek havalimanından ayrıldı. Yıldız futbolcunun spor kıyafetler giydiği ve rahat hareketlerde bulunduğu gözlendi. Ronaldo'nun Bodrum'dan lüks bir tekneyle mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.