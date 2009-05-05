Ronaldo, Madrid'e kapılarını kapadı



Manchester United'ın Portekizli yıldızı Ronaldo "Real Madrid'de forma giyme rüyam artık öldü" dedi. Ronaldo, tek hedefinin Manchester United ile bu sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyledi.



Daha önce Madrid'e transfer olmak istediğini açıklayan Cristiano Ronaldo, Real Madrid ile Manchester United arasında büyük krize yol açmıştı.



Portekizli yıldız İspanyol devine transfer olmak istediğini açıklamış ve kendisini "modern köle" olarak nitelendirmişti. Ancak Manchester yönetimi, Ronaldo'yu bırakmaya yanaşmamış ve kontratlı futbolcusuna talip olan Real Madrid'i UEFA'ya da şikayet etmişti.



Konu tam unutulmaya yüz tutmuşken, Real Madrıd'in yeni başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Florentino Perez, bir kez daha Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeye çalışacağını açıkladı.



Ancak yıldız golcüden, Perez'i üzücek açıklamalar geldi. İngiliz basınına konuşan Ronaldo, bir dönem hayallerini süsleyen Real Madrid'i artık düşünmediğini söyledi. Ronaldo, "Madrid rüyam öldü. Artık bu transferi hiç düşünmüyorum. Tek hayalim, Manchester United ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak" ifadelerini kullandı.



Ronaldo'nun, İngiliz ekibi ile halen 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Buna karşın Madrid yönetiminin, sezon sonunda 70 milyon euroluk bir teklifle, Manchester United'ın kapısını çalması bekleniyor.



