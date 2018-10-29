Ronaldo, Madrid'den ayrılık sebeplerini açıkladı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den ayrılma sebeplerini ilk kez anlattı.

Juventus'un yıldız futbolcusu, France Football'a verdiği röportajda, Real Madrid'den ayrılmasının en büyük sebebinin eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez olduğunu söyledi.

"Hiçbir şey eskisi gibi değildi"

Kulüpte ilk geldiği dönem gibi ilgi görmediğini hissettiğini söyleyen Ronaldo, şu açıklamalarda bulundu:

"Kulüp içinde, özellikle başkan Perez özelinde, artık beni eskisi gibi görmediklerini hissettim. Real Madrid'de geçirdiğim ilk 5 yılda, Cristiano Ronaldo olmanın hissini yaşadım. Sonrasında ise bunun azaldığını gördüm. Florentino Perez gözlerimin içine bakarken, aynı şeyleri söylemek istemediğini gördüm. Bu durum, ayrılma konusunda beni düşündürmeye başladı. O dönem ayrılmak istediğime dair haberler çıkmıştı. Haberlerin az da olsa haklılık payı vardı ama aslında olan şey, başkan Perez'in bana arka çıkmaması oldu"

"Konu hiçbir zaman para olmadı"

"Eğer konu para olsa, Çin'e gitmeyi tercih ederdim" diyen Ronaldo, yeni takımına gelmesinin parayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Yıldız futbolcu, "Juventus'a gelmemin para ile ilgisi yok. Juve, beni gerçekten istediğini açık açık gösterdi. Fark yaratan kısım bu oldu. Florentino Perez, benimle sadece iş ilişkisi kurmuştu ve bana o gözle bakıyordu. Adım gibi eminim. Bana söylediği şeyler asla kalbinden geçen şeyler değildi" ifadelerini kullandı.

"Messi'yi geçmek..."

Ronaldo, Ballon d'Or yarışıyla alakalı da değerlendirme yaparken, "Bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğimi düşünüyorum. O ödülü 6. kez kazanmak ve Messi'yi geçmek benim hayallerimden biri" dedi.