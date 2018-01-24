Ronaldo, kulüp patronu olacak

İngiltere Championship'ten bir kulüp satın almak için arayışlara başladığı öğrenilen Ronaldo, futbol camiasında yeniden var olmak sitiyor.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanlığı için de adı geçen Ronaldo, Folha de Sao Paulo'ya yaptığı açıklamada "İnovatif bir şeyler yapmak istiyorum, İngiltere ya da İspanya'nın ikinci liglerinden bir takım satın almayı düşünüyorum. Rekabete hazırım" dedi.

İngiltere Championship'teki 24 takımın 15'i zaten şu anda yabancı sermayenin kontrolü altında. Henüz satın alınmamış 9 takım ise şöyle: Bolton, Brentford, Bristol City, Burton, Derby, Ipswich, Middlesbrough, Norwich ve Perston.