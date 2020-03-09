Ronaldo, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan önce hayali seyircilerin elini sıktı

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle maçların 1 aylığına seyircisiz oynanmasına karar verildi. Tedbir amaçlı alınan bu karar, Juventus-Inter derbisinde de geçerli oldu. Juventus'un yıldızı Ronaldo, maçtan önce hayali taraftarların elini sıktı.