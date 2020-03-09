Ronaldo, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan önce hayali seyircilerin elini sıktı

İtalya, Koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden biri. EURO 2020'nin de ev sahiplerinden biri olan İtalya'nın özellikle Roma şehrinde geçen haftaya kadar 1694 vaka görüldüğü bildirilmişti.
Bu nedenle İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da maçların bir süreliğine seyircisiz oynanmasına ve futbolcuların birbirleriyle el sıkışmamasına karar vermişti.
Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde Koronavirüs göndermesinde bulundu. Ronaldo Juventus taraftarının takımlarını karşıladığı stadyum girişinde hayali taraftarların elini sıkıyormuş gibi yaptı.