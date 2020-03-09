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Spor

Ronaldo, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan önce hayali seyircilerin elini sıktı

09 Mart 2020 13:05

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle maçların 1 aylığına seyircisiz oynanmasına karar verildi. Tedbir amaçlı alınan bu karar, Juventus-Inter derbisinde de geçerli oldu. Juventus'un yıldızı Ronaldo, maçtan önce hayali taraftarların elini sıktı.

İtalya, Koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden biri. EURO 2020'nin de ev sahiplerinden biri olan İtalya'nın özellikle Roma şehrinde geçen haftaya kadar 1694 vaka görüldüğü bildirilmişti.

Bu nedenle İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da maçların bir süreliğine seyircisiz oynanmasına ve futbolcuların birbirleriyle el sıkışmamasına karar vermişti.

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde Koronavirüs göndermesinde bulundu. Ronaldo Juventus taraftarının takımlarını karşıladığı stadyum girişinde hayali taraftarların elini sıkıyormuş gibi yaptı.

 

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