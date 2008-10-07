Ronaldo korkağın tekiydi

Cristiano Ronaldo’nun eski sevgilisi Nereida Gallardo, Portekizli oyuncunun kendisinden bir cep mesajıyla ayrıldığını söyleyerek Ronaldo’nun bir korkak olduğunu söyledi.





İngiliz tabloidlerinden The Mirror’a konuşan 24 yaşındaki Gallardo, yedi ay birlikte olduğu Ronaldo’nun bir cep mesajıyla bu ilişkiyi bitirdiğini belirterek, “İlişkimizi böyle tam bir korkak gibi bitirmesine çok üzüldüm. Hiç olgun bir insan değil,” dedi.



Yatak performansı



Bir tabloid gazete haberinde Gallardo’ya, Ronaldo’yla aralarındaki duygusal ilişkinin boyutunu soracak değillerdi elbette. Ronaldo’nun yatakta nasıl olduğu soruldu Gallardo’ya ve şu yanıt alındı:



“Yatakta çok iyiydi. Bu yüzden onunla birlikteydim. Tanıştığımız ilk gece seks yaptık. ”



Durun henüz bitmedi. Bir Brezilya dizisini andıran haberde Gallardo ayrıca, “Ailesiyle ilgili sorunlar vardı, beni çok kıskanıyorlardı. Annesi onu çok fena etkiliyor ve o da doğal olarak hep annesini korumaya çalışıyor,” dedi.



Manchester neden sıkıcıdır?



İkilinin birlikte olduğu dönemde Mallorca’da yaşayan İspanyol model, o zamanlar Manchester’a taşınma fikrine sıcak bakmadığını da bütün dünya mankenlerini kıskandıracak biçimde açıkladı: “Manchester sıkıcı bir şehir ve gece kulüpleri de çok erken kapanıyor. Orada hayat sadece PlayStation, sinema ve seskten ibaretti. Ama Ronaldo’nun üç katlı güzel bir evi var.”



Gallardo ayrıca, birliktelerken Ronaldo’yu Real Madridli savunma oyuncusu Sergio Ramos’la aldattığı yolundaki haberleri yalanlayarak, “Ben ona hep sadıktım ama onun olup olmadığından emin değilim. Bir gün cep telefonunda bulduğum İspanyolca mesajlardan çok şüphelenmiştim,” dedi.

