Ronaldo kondisyon telaşında

‘Kalbimde büyüme var’ ‘Kalbimde büyüme var’

Eren Derdiyok sakatlandı Eren Derdiyok sakatlandı

İtalya’da Amelia şoku İtalya’da Amelia şoku

Milito, Tottenham’ı istememiş Milito, Tottenham’ı istememiş

Pele Robinho'yu uyardı Pele Robinho'yu uyardı

Legrottaglie İnterlileri kızdıracak Legrottaglie İnterlileri kızdıracak

Sneijder topbaşı yaptı Sneijder topbaşı yaptı

“Genoa’yı yenmek zorundayız” “Genoa’yı yenmek zorundayız”

Schweinsteiger oldukça iddialı Schweinsteiger oldukça iddialı

Ronaldo kondisyon depoluyor Ronaldo kondisyon depoluyor

“Ben Paolo Di Canio değilim”



Sir Alex yardımcısını seçti

Niemi futbolu bıraktı



Kompany açtı ağzını yumdu gözünü

Benitez’den eleştirilere yanıt

Reina’nın aklı Madrid'de

Reina’nın aklı Madrid'de

Avrupa'dan futbol haberlerimizin ilk bölümünde, ki bir tanesini manşet yapacak kadar önemsiyoruz, bizim çocuklara yer vermek istiyoruz. Öncelikle manşetten girişi yapalım.yla ilgili soru işaretleri yanıt bulmaya başladı.... Kaptanın kalbinde büyüme varmış... Özat'ın sağlığı ile ilgili detayları da içeren bir söyleşi, haber linklerimiz arasında yer alıyor...Diğer bizim çocuk, hiç bizim olmasa da (!)da sakatlanmış ve İsviçre'nin Basel takımının başına dert olmuş. Derdiyok'un Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar maçında oynaması zormuş... Detaylar haberimizde...Sevindirici bir not,yakın zamanda sarı denizaltıların gol yükünü çekmeye yeniden başlayacakmış, sakatlığı düzelme yolundaymış...Bir sakatlık haberi de İtalya'dan... Livorno'da oynarken hayranlıkla izlediğimiz Lippi'nin ikinci kalecisi Amelia'nın sakatlandığı bilgisi, elimize ulaştı. Bumilli takıma davet edilmesi anlamına da gelebilir....Milito, Premier Lig'den teklif almış..., abisi mi kardeşi mi, Barcelona'da oynayan defans oyuncusu mu, yoksa forvetteki mi, vs. soruların yanıtı haberimizde :)Brezilyalılar sezonun flaş transferi ile ilgili yorum yapmaktan geri kalmadılar. Ebir danışmana ihtiyacı olduğunu söylemiş... Acaba Pele danışman mı olmak istemiş? Haberin detayında...