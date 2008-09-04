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Spor

Ronaldo kondisyon telaşında

Pato galibiyete inanmış... Pele Robinho'yu uyarmış... Nihat sahalara dönüyormuş... Amelia sakatlanmış... Di Sanctis umutlanmış... Ve daha fazlası Avrupa'dan futbol kuşağım&

04 Eylül 2008 03:00

Editör'den,

Avrupa'dan futbol haberlerimizin ilk bölümünde, ki bir tanesini manşet yapacak kadar önemsiyoruz, bizim çocuklara yer vermek istiyoruz. Öncelikle manşetten girişi yapalım. Ümit Özat'ın sağlık sorunuyla ilgili soru işaretleri yanıt bulmaya başladı.... Kaptanın kalbinde büyüme varmış... Özat'ın sağlığı ile ilgili detayları da içeren bir söyleşi, haber linklerimiz arasında yer alıyor... 

arrow ‘Kalbimde büyüme var’

Diğer bizim çocuk, hiç bizim olmasa da (!) Eren Derdiyok da sakatlanmış ve İsviçre'nin Basel takımının başına dert olmuş. Derdiyok'un Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar maçında oynaması zormuş... Detaylar haberimizde...

arrow Eren Derdiyok sakatlandı

Sevindirici bir not, Nihat Kahveci yakın zamanda sarı denizaltıların gol yükünü çekmeye yeniden başlayacakmış, sakatlığı düzelme yolundaymış...


Bir sakatlık haberi de İtalya'dan...  Livorno'da oynarken hayranlıkla izlediğimiz Lippi'nin ikinci kalecisi Amelia'nın sakatlandığı bilgisi, elimize ulaştı. Bu Galatasaray'da forma giyen De Sanctis'in milli takıma davet edilmesi anlamına da gelebilir....

arrow İtalya’da Amelia şoku

Milito, Premier Lig'den teklif almış... Bu Milito hangi Milito, abisi mi kardeşi mi, Barcelona'da oynayan defans oyuncusu mu, yoksa forvetteki mi, vs. soruların yanıtı haberimizde :)

arrow Milito, Tottenham’ı istememiş

Brezilyalılar sezonun flaş transferi ile ilgili yorum yapmaktan geri kalmadılar.  Efsane Pele genç yetenek Robinho'nun bir danışmana ihtiyacı olduğunu söylemiş... Acaba Pele danışman mı olmak istemiş? Haberin detayında...

arrow Pele Robinho'yu uyardı

Legrottalie, hani şu bir dönem Beşiktaş'ın anlaştığı; fakat Ertuğrul Sağlam'ın istemediği Juventus'un defans oyuncusu İnter ve diğer hiçbir kulüp bize rakip olamaz demiş, bu sezon fena geliyoruz imâsında bulunumuş.. Fiorentina maçında kaybedilen 2 puanı, anlaşılan çok çabuk unutmuş...

arrow Legrottaglie İnterlileri kızdıracak

Real Madrid'in transfersiz geçen sezonunun şanssızlıklarından biri Hollandalı yıldız Sneijder'in sezona yetişmeyen sakatlığıydı.... Sol açığımız topla çalışmalara başlamış, Schuster'in yüzünü güldürmüş...  Detaylar haberimizde...

arrow Sneijder topbaşı yaptı

Milanlı Pato sonunda patlamış, galibiyete ihtiyaçları olduğunu söylemiş... Genç yeteneğe Ronaldinho ve Kaka'nın olduğu bir takımda forma şansının zor olduğunu çok çalışması gerektiğini hatırlatarak, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz... 

arrow “Genoa’yı yenmek zorundayız”

Löw'ün dün Ballack ve Odonkor, hatta bir de Frings'in sakatlık haberleriyle oldukça morali bozuktu... Schweinsteiger demiş ki, "Biz onlarla da onlarsız da galip gelmesini biliriz .... " Detayların nerede olduğunu sanıyoruz biliyorsunuz ...

arrow Schweinsteiger oldukça iddialı

Son hatırlatmamız: Ronaldo sakatlıktan kurtulmuş, şimdi kilolarından kurtulmaya çalışıyormuş... Eğlenceli bir "Ronaldo amma kilo almış" haberidir, iyi okumalar...

arrow Ronaldo kondisyon depoluyor

Ve diğer tüm öne çıkan başlıklardan derlediğimiz haberler: 
 
  arrow “Ben Paolo Di Canio değilim”

arrow Sir Alex yardımcısını seçti

arrow Niemi futbolu bıraktı

arrow Kompany açtı ağzını yumdu gözünü

  arrow Benitez’den eleştirilere yanıt

arrow Reina’nın aklı Madrid'de

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